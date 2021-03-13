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Автостраховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

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Южнокорейские машины Hyundai и Kia, а также японская Toyota являются лидерами по угону автомобилей в феврале 2021 года в России. Об этом в субботу, 13 марта, рассказали «РИА Новости» опрошенные автостраховщики.

Модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry оказались наиболее часто упоминаемыми в данном опросе. Кроме того, Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и определенные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80 также попали в список.

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Ранее, 18 января, эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали статистику по угонам автомобилей на территории России за 2020 год. Больше всего подобных действий (0,16% от общего числа случаев) за 2020 год произошло в Санкт-Петербурге. Также среди лидеров оказались Калуга (0,11%), Новосибирск (0,08%) и Воронеж (0,08%).

В декабре 2020 года «Известия» рассказывали о том, что в списке самых трудноугоняемых автомобилей за прошлый год оказался премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLE. Второе место занял седан Mazda 6, а топ-3 замкнул кроссовер Infiniti QX50. Кроме того в десятку лучших вошли Mazda CX-5, Skoda Kodiaq, Lexus LX, Volkswagen Polo, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander.

25 сентября того же года начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук заявил, что чаще всего за пределы России угоняют автомобили корейского, немецкого и японского производства класса люкс, а также машины премиум-класса.

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