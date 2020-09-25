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В МВД назвали самые угоняемые за рубеж автомобили

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Чаще всего за пределы России угоняют автомобили корейского, немецкого и японского производства класса люкс, а также машины премиум-класса. Об этом 25 сентября в интервью ТАСС сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

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«Идентификация обнаруженных иномарок проводится в том числе по учетам заводов-изготовителей. Взаимодействие в этой сфере налажено с бюро Интерпола государств, на территории которых расположены головные офисы крупнейших производителей транспортных средств», — отметил Александр Прокопчук.

Глава НЦБ также заявил, что за 30 лет существования ведомства в других странах найдено около 20 тыс. машин, похищенных в России. При этом в РФ установлено 35 тыс. автомобилей, угнанных в других странах.

По данным «АльфаСтрахование», в 2019 году самым угоняемым автомобилем в России стал американский внедорожник Cadillac Escalade. Частота угонов этой машины составила 1,39%. Второе место занял седан Toyota Camry с показателем 0,64%. На третьем месте находится кроссовер Land Rover Freelander — 0,58%.

Чаще всего ночные угоны происходят у жилых домов, а дневные — на парковках у торговых центров. Похитители взламывают двери и замки зажигания, а также разбивают окна, чтобы проникнуть в салон автомобиля.

23 сентября сообщалось, что лидером по количеству угонов автомобилей в России в период пандемии стал Санкт-Петербург.

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