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Названы лидирующие по числу угонов автомобилей регионы России

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Эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали статистику по угонам автомобилей на территории России за 2020 год и выяснили, в каких регионах автовладельцы чаще всего обращались в компанию для возмещения по каско в связи с похищением авто. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем 18 января в редакцию «Известий».

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Больше всего угонов (0,16% от общего числа случаев) за 2020 год произошло в Санкт-Петербурге. Также среди лидеров оказались Калуга (0,11%), Новосибирск (0,08%) и Воронеж (0,08%).

В Москве автомобили угоняли почти втрое реже, чем в Санкт-Петербурге (0,06%), такой же показатель у Саратова и Чебоксар. Ситуация с угонами чуть лучше в Калининграде и Пензе (по 0,05%), а замыкает десятку Тула (0,04%).

В этом году из первой десятки лидеров выбыл Ставрополь, хотя в прошлом году он был на втором месте. Это связано с усилением контроля на улицах городов во время пандемии.

11 сентября сообщалось, что эксперты «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что в России на 52% вырос спрос на противоугонные системы. Покупательский интерес вырос как к самым дешевым, так и к наиболее дорогим типам противоугонных систем.

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