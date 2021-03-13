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На Sotheby's продадут самую дорогую монету

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На аукционе продадут самую дорогую в мире монету. «Двойной орел» 1933 года отливался достоинством в $20. Всего было отчеканено 445,5 тыс. таких монет. Однако президент Рузвельт отказался от золотого стандарта. Почти все монеты были переплавлены, но часть уцелела, передает телеканал «Известия». За изысканный дизайн экземпляр назвали «Мона Лиза из монет». Лот могут продать за $10–15 млн. Аукцион Sotheby's будет проходить в Нью-Йорке до 17 марта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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