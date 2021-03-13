Зеленский поддержал санкции США против Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против олигарха Игоря Коломойского. Вашингтон обвинил бизнесмена в причастности к коррупции, сообщает телеканал «Известия».

Зеленский прокомментировал решение словам, что неважно, против кого санкции, если это олигарх. При этом неоднократно сообщалось о тесных связях Зеленского с бизнесменом, в том числе во время избирательной кампании. Политологи уверены, что именно олигарх мог существенно помочь комику стать президентом.

Зеленский неоднократно отрицал любые связи с Коломойским. При этом, не без его содействия олигарх при помощи телепрограмм боролся с оппонентами. Зеленский высмеивал всех, на кого указывало руководство редакции. А сама юмористическая программа выходила на канале Коломойского. Об использовании черного пиара олигарх говорил открыто.

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