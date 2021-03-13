Картина Дюпонтеля «Счастливо оставаться» получила «Сезар» за лучший фильм

Картина Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» удостоена премии «Сезар» как лучший фильм по версии Французской киноакадемии. Трансляцию церемонии вручения вел телеканал Canal+.

Также фильм получил награды в номинациях «лучший режиссер» и «лучший сценарий». Статуэтка за лучшую мужскую роль была вручена Сами Буажила (фильм «Сын»). Лучшей актрисой стала Лор Калями, сыгравшая в фильме «Антуанетта в Севенне».

Вручение премии в 2021 году состоялось в особых условиях из-за пандемии коронавируса. В концертном зале Оlympia, где проводилось мероприятие, находились лишь номинанты и ведущие, которые должны были предоставить негативный тест на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов до начала церемонии. Другой публики не было.

Ранее, 6 марта, состоялась 35-я церемония награждения премии испанской киноакадемии. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в смешанном формате: ведущие Антонио Бандерас и Мария Касадо, а также другие участники объявляли лауреатов со сцены театра «Сохо» в Малаге, при этом номинанты следили за ходом награждения из дома.

Приз в номинации «Лучший фильм» получила картина «Девочки» режиссера Пилар Паломеро.