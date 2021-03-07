Кинопремию «Гойя» за лучший фильм получила лента «Девочки»

Лауреатом испанской кинопремии «Гойя» в номинации «Лучший фильм» стала картина «Девочки» режиссера Пилар Паломеро. Список победителей опубликован на сайте премии.

35-я церемония награждения состоялась вечером 6 марта. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в смешанном формате: ведущие Антонио Бандерас и Мария Касадо, а также другие участники объявляли лауреатов со сцены театра «Сохо» в Малаге, при этом номинанты следили за ходом награждения из дома.

Кинолента «Девочки» выиграла в четырех из девяти категорий, в которых была представлена. Кроме главной номинации, картина была отмечена за лучший оригинальный сценарий и работу оператора. Кроме того, Пилар Паломеро была награждена как лучший новый режиссер.

Valérie Delpierre y Alex Lafuente reciben el Premio a Mejor Película, que recae en Las niñas #Goya2021 pic.twitter.com/y4cm5P6mK9 — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

Лучшим актером назвали Марио Касаса за роль в триллере «Преступить черту». В женской категории победила Патрисия Лопес Арнаис. Среди постановщиков награды удостоился Сальвадор Кальво за драму «Аду».

Среди европейских фильмов лучшим выбрана картина «Отец», главные роли в которой исполнили Энтони Хопкинс и Оливия Колман. Лучшей иберо-американской лентой названа колумбийская драма «Грядущая забывчивость» Фернандо Труэбы.

В прошлом году «Гойю» за лучшим фильм получила лента Педро Альмодовара «Боль и слава». Картина была представлена в 16 номинациях и победила семи, включая награждение Антонио Бандераса в категории «Лучший актер».