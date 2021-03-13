США планируют продать ФРГ пять патрульных самолетов P-8A на $1,8 млрд

США намерены поставить Германии пять патрульных самолетов P-8A и сопутствующее к ним оборудование на общую сумму $1,77 млрд. Об этом сообщает в пятницу, 12 марта, агентство Reuters, со ссылкой на Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Берлином, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает американское внешнеполитическое ведомство, получено. Белый дом уже официально уведомил конгресс США о принятом решении. Теперь законодатели в течение 30 дней должны изучить эти новые соглашения и их возможную блокировку.

По утверждению Госдепа и министерства обороны, выполнение контрактов отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США», а сделки «не изменят базовый военный баланс в регионе».

22 октября 2020 года США одобрили новую поставку партии вооружения на Тайвань на сумму $1,8 млрд. По данным Пентагона, в сделку включены три системы вооружений, включая ракетные установки, датчики обнаружения и артиллерию.

В частности, Тайваню будут поставлены 135 высокоточных крылатых ракет, передвижные реактивные ракетные установки, а также модули воздушной разведки, которые можно крепить к истребителям.