«Зенит» уступил «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги

Петербургский «Зенит» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 61:75 в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу.

Встреча прошла 12 марта в Пирее. К большому перерыву российские баскетболисты вели +13, однако в последней четверти хозяева обыграли «Зенит» со счетом 21:5. Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий петербургской команды Кевин Пангос, в активе которого 20 очков и 7 результативных передач, пишет «Спорт-Экспресс».

В параллельных матчах «Баскония» одержала победу над «Баварией» (78:71), а турецкий «Эфес» обыграл «Жальгирис» (89:62).

Ранее, 4 марта, московский ЦСКА уступил турецкому «Эфесу» со счетом 70:100.

Отмечается, что это поражение стало крупнейшим для московского клуба с 2001 года, когда ЦСКА проиграл казанскому УНИКСу со счетом 77:113.