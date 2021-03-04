Баскетбольный клуб ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Эфеса» в Евролиге

Баскетболисты ЦСКА проиграли турецкому клубу «Анадолу Эфес» в матче регулярного сезона Евролиги. Об этом 4 марта пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что спортсмены московского клуба в гостевом матче проиграли соперникам со счетом 70:100.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Анадолу Эфеса» Василий Мичич, который набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь результативных передач.

В ЦСКА выделился Торнике Шенгелия, набравший 14 очков и сделавший пять подборов.

После игры «Анадолу Эфес» поднялся на третью строчку турнирной таблицы, а ЦСКА остался на втором месте.

Отмечается, что это поражение стало крупнейшим для московского клуба с 2001 года, когда ЦСКА проиграл казанскому УНИКСу со счетом 77:113, передает ТАСС.

2 марта экс-тренер сборной России Борис Соколовский рассказал «Известиям», что ЦСКА сможет стать победителем турнира, «если будет действовать командно».

Также эксперты отметили, что начало 2021 года московский клуб провел неудачно, однако пауза, которая случилась в начале февраля, пошла команде на пользу.