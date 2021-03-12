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Высоту орбиты МКС скорректировали для подготовки к старту «Союз МС-18»
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Высоту орбиты МКС скорректировали для подготовки к старту «Союз МС-18»

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Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована в рамках подготовки к апрельскому старту пилотируемого корабля «Союз МС-18». Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров с космонавтами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

«Коррекция прошла штатно», — сказал он.

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По словам специалиста, двигатель грузового корабля «Прогресс МС-14» помог скорректировать высоту орбиты МКС. Подобное решение было необходимо для старта «Союз МС-18», запуск которого запланирован на 9 апреля. Он осуществится на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур.

24 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил дату будущего события. Также отмечалось, что в состав экипажа «Союза» войдут Олег Новицкий, Петр Дубов и Сергей Корсаков, полет должен был стать первым за 20 лет с полностью российским экипажем.

15 февраля ракета «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур. 17 февраля стыковка с МКС прошла в телеоператорном режиме управления.

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