Названа еще одна возможная причина проблем со стыковкой «Прогресса МС-16»

Переход с автоматической на ручную стыковку корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) был вызван поврежденной антенны, установленной на корабле. Об этом 18 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Антенна, установленная на корабле «Прогресс МС-16», была повреждена, ее положение отличалось от базового», — рассказали агентству.

По словам второго источника ТАСС, повреждения могли быть вызваны головным обтекателем ракеты.

В Роскосмосе отказались комментировать эту информацию до завершения сбора и анализа данных о произошедшем.

Днем ранее «Известия» сообщали о том, что проблема стыковки МКС с «Прогрессом», скорее всего, возникла из-за изменения головного обтекателя.

Отмечается, что аналогичные проблемы, вероятно по этой же причине, наблюдались во время нескольких последних стыковок МКС с «Прогрессами». Оказалось, самарский завод «ЦСКБ-Прогресс» сделал другие обтекатели, изменив их материал и форму. Когда они разрушаются при выходе корабля на траекторию стыковки, их обломки задевают антенны радиотехнической системы сближения «Курс-НА».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур 15 февраля. Планировалось, что 17 февраля в автоматическом режиме произойдет его стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента МКС, однако за 30 м до станции произошло отклонение грузовика от оси причаливания более чем на 30 градусов. В связи с этим стыковка прошла в телеоператорном режиме управления.

В NASA, в свою очередь, отмечали, что переход на ручное управление был вызван «силой сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс».