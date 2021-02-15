Ракета с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур

Ракета «Союз -2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур. Трансляция велась на сайте Роскосмоса в понедельник, 15 февраля.

Отмечается, что грузовой корабль стартовал площадки номер 31 (стартовый комплекс «Восток»). Это первый старт корабля к Международной космической станции (МКС) в 2021 году. Корабль будет выведен на орбиту приблизительно через девять минут после старта.

«В соответствии с программой полетов на Международную космическую станцию сегодня, 15 февраля 2021 года, в 07:45:06 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Стыковка грузового корабля к модулю «Пирс» российского сегмента по плану должна произойти 17 февраля в 9.20 по мск.

«Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (входит в Роскосмос) и российских членов экипажа экспедиции МКС-64 — космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова», — следует из сообщения.

Российские члены экипажа МКС-64 готовятся к прибытию нового транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», который доставит 2,5 т различных грузов.

Ранее, 4 февраля, стало известно, что грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставит на МКС топливо, дополнительные запасы азота, питьевую воду, различное оборудование и материалы, а также ремонтно-восстановительный комплект для временной герметизации мест утечки воздуха в модуле «Звезда».

Кроме того, членам экипажа экспедиции доставят ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.