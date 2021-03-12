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Instagram частично заблокировал страницу телеканала «Крым 24»

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Социальная сеть Instagram частично заблокировала страницу одного из главных телеканалов в республике — «Крым 24». Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили представители телеканала в Telegram.

«В канун празднования седьмой годовщины «Крымской весны» социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт «Крым 24», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что на данный момент телеканал не может размещать текстовый материал под опубликованными снимками. При попытке написать «хотя бы слово» сервис пишет о блокировке. Администрация социальной сети обвинила крымский телеканал в «накрутке лайков».

«Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта — сразу после годовщины «Крымской весны», — подчеркивается в сообщении.

20 мая 2020 года видеохостинг YouTube без объяснения причин удалил аккаунт данного телеканала. Уточнялось, что «внятного ответа» от видеохостинга «Крым 24» не получил.

За три года на YouTube-канал подписались 30 тыс. человек, количество просмотров превысило 10 млн. На данный момент сообщество функционирует в качестве «Крым 24 Вести», однако количество подписчиков составляет всего 211 человек.

Телеканал принадлежит телерадиокомпании «Крым». Он является первым крымским телевизионным СМИ, начавшим спутниковое вещание за пределами полуострова.

Известно, что «Крымская весна» является периодом с 27 февраля по 18 марта 2014 года, в течение которого Крым вошел в состав России по итогам референдума в том же году. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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