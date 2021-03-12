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Страны QUAD намерены бороться с угрозами в Индо-Тихоокеанском регионе

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США, Япония, Австралия и Индия на первой виртуальной встрече глав стран «Четырехстороннего диалога по безопасности» (QUAD) заявили о намерении работать для обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление в пятницу, 12 марта, сделал индийский премьер Нарендра Моди в ходе своего выступления на саммите.

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«Мы объединены демократическими ценностями и приверженностью свободному, открытому и инклюзивному Индо-Тихоокеанскому региону. Наша сегодняшняя повестка дня, включающая такие области, как вакцины, изменение климата и новейшие технологии, делает «четверку» силой мирового добра», — следует из выступления Моди, запись была опубликована в его Twitter-аккаунте.

В ходе саммита страны-участницы согласовали план по расширению производства вакцин от COVID-19 в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам замглавы МИД Индии Харша Вардхана Шринглы, страны для расширения производства и распространения вакцин в рамках плана согласовали привлечение финансовых ресурсов, производственных мощностей и материально-технических средств.

Четырехсторонний диалог по безопасности между США, Австралией, Индией и Японией, получивший впоследствии название QUAD, появился в 2007 году. Однако на протяжении последних 10 лет он практически не реализовывался. С приходом в Белый дом на тот момент президента США Дональда Трампа, обострившего противостояния с Китаем и с подачи которого регион начали называть Индо-Тихоокеанским, разговоры вокруг QUAD активизировались.

Занявший место Трампа Джозеф Байден в марте 2021 года заявил, что США больше не будут участвовать в «вечных войнах» за рубежом.

При этом, согласно его заявлению, присутствие американских военных в европейском и Индо-Тихоокеанском регионе будет более серьезным, поскольку Вашингтон планирует «сдерживать противников и защищать свои интересы, работая с партнерами».

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