США заявили о нежелании участвовать в «вечных войнах»

Соединенные Штаты больше не будут участвовать в «вечных войнах» за рубежом, говорится во временном стратегическом руководстве по национальной безопасности, опубликованном в среду, 3 марта, на сайте Белого дома.

Отмечается, что документ выпущен, чтобы передать видение президента Джо Байдена того, как Америка будет взаимодействовать с миром.

«США не должны и не будут участвовать в вечных войнах, которые стоили тысяч жизней и триллионы долларов. Мы будем работать над тем, чтобы ответственно завершить самую продолжительную войну США в Афганистане, гарантировав, что Афганистан больше не превратится в безопасное убежище для террористов, совершающих атаки против нашей страны», — сказано в тексте.

Вместе с этим в документе подчеркивается, что присутствие американских военных в европейском и Индо-Тихоокеанском регионе будет более серьезным, поскольку Вашингтон планирует «сдерживать противников и защищать свои интересы, работая с партнерами».

Кроме того, на Ближнем Востоке военное присутствие США «будет соответствовать уровню, который необходим для разрушения международных террористических сетей, сдерживания агрессии Ирана и защиты важных американских интересов».

«В этом мы будем руководствоваться глобальным обзором расположения сил [США], чтобы это отвечало нашим стратегическим целям, ценностям и ресурсам. Данные изменения будут внесены с учетом безопасности персонала и в тесной координации с союзниками и партнерами», — отмечается в документе.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация Соединенных Штатов не намерена силой насаждать демократию за рубежом или свергать авторитарные режимы. По его словам, Вашингтон уже пробовал такой метод, и он не принес ожидаемых результатов.

Глава американской дипломатии добавил, что администрация президента Джо Байдена будет «вознаграждать партнеров за демократические преобразования».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение американских властей правильным.