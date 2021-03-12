Найден черновик возможного четвертого завещания певицы Ареты Франклин

Черновик возможного четвертого завещания американской певицы Ареты Франклин найден и передан в суд в Мичигане. Об этом сообщает газета The New York Times 12 марта.

По информации издания, черновик, вероятно, четвертого завещания представляет собой восьмистраничный документ под названием «Завещание Ареты Франклин». Он составлен в 2018 году, к нему прилагается документ с условиями траста. На обеих бумагах нет подписи певицы, они помечены как черновик.

Новым черновиком завещания предусмотрено создание траста в пользу ее старшего сына Кларенса, у которого диагностировано психическое расстройство, и разделение оставшихся активов между тремя другими ее сыновьями, а также предоставление отдельного наследства другим родственникам певицы.

При этом по документу, который был обнаружен в 2014 году, младшему сыну Франклин полагалась большая доля, а старшему — меньшая.

Судебный процесс для установления, может ли какой-либо из написанных от руки документов быть признан официальным завещанием, назначен на август.

Первые три завещания Франклин были найдены в ее доме в Детройте в мае 2019 года. По словам адвоката певицы Дэвида Беннетта, два из них были написаны в 2010 году, а третье датировано мартом 2014-го. Последнее завещание артистки 2014 года было обнаружено в дневнике, спрятанном в подушках дивана. Согласно документу, всё имущество Франклин должно перейти членам ее семьи.

Арета Франклин умерла 16 августа 2018 года на 77-м году жизни от рака поджелудочной железы.

Франклин — одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом свыше 75 млн во всем мире. Она является лауреатом 18 премий «Грэмми».