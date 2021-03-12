Самое высокое колесо обозрения в Красноярске запустят к лету

В Красноярске продолжается установка колеса обозрения в парке флоры и фауны «Роев ручей». Высота аттракциона составит 50 м, что сделает его самым высоким колесом в городе. Об этом глава города Сергей Еремин написал на своей странице в Instagram.

«Новое колесо обозрения будет очень удобным: все кабинки безопасные, закрытые, с кондиционером и обогревом — то есть в них комфортно будет и летом, и зимой. И важно, что прокатиться на новом колесе обозрения смогут и инвалиды-колясочники», — цитирует мэра ИА KrasnoyarskMedia.

Аттракцион возводят недалеко от входа в зоопарк. Завершить установку и испытания планируется уже к лету этого года. В дальнейшем в кабинках появится аудиогид с историями об открывающихся видах.

Ранее в марте к строительству самого большого на Северном Кавказе колеса обозрения приступили в Ессентуках (Ставропольский край). Высота объекта составит 65 м. Завершить работы планируется к лету.