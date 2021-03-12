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В Госдуме назвали решение ВЭФа о княгине Ольге попыткой переписать историю

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Решение Всемирного экономического форума (ВЭФ) убрать княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин, изменивших историю, является следствием стремления лишить Россию ее исторического прошлого. Такое мнение высказала в пятницу, 12 марта, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко накануне попросил ВЭФ «исправить ошибки» на сайте в сообщении, которое касается княгини Ольги. Он возмутился описанием супруги русского князя Игоря Рюриковича как основоположницы современной России.

Порошенко пояснил, что «Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России». Именно поэтому княгиня Ольга не может считаться «прародительницей Российской Федерации», уверен он.

Панина, в свою очередь, допускает, что требование Порошенко является логичным следствием стремления переписать историю в глобальных масштабах.

«На этом фоне Порошенко играет лишь роль «говорящего попугая», напоминающего глобальному Западу о необходимости выдерживать антироссийский тон везде, где это только возможно и даже невозможно», — сказала Панина в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что ВЭФ убрал со своего сайта упоминание о княгине Ольге из списка из-за «противоречивых исторических данных».

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