О переходе к адресной социальной поддержке говорилось достаточно давно. И сейчас мы наблюдаем довольно взвешенные шаги в этом направлении. Размер пособия на ребенка Минтруд предлагает привязать к доходу семьи относительно прожиточного минимума по региону и повышать его для приближения текущего уровня к среднему.

Другая новация — от получения пособий отсекаются семьи, имеющие большие финансовые активы, владельцы дорогой недвижимости или автопарка. Бедность при утрате дохода, но сохранении имущества у нас не столь редкое явление. Но имущественный ценз при распределении государственной помощи — дело новое.

Проблема того, что при массовых выплатах всем подряд размер пособий становится слишком маленьким, очевидна. В результате для тех, кому такая поддержка государства не очень-то и нужна, пособия оказываются несущественными. А тем, для кого это действительно вопрос жизни и смерти, объем получаемых средств катастрофически недостаточен. Иногда из практических соображений на это закрывают глаза (так, например, прошлогодние «ковидные» выплаты по 10 тыс. руб. на детей достались и состоятельным семьям, но это была мера стимулирования спроса). В идеальном мире пособия должны получать нуждающиеся, а не те, кто умеет манипулировать системой. И получать они должны достаточно для того, чтобы не жить в нищете.

Предложения Минтруда вполне укладываются в мировую практику. Похожие принципы действуют при выдаче пособий по бедности в США (речь не о пенсиях по инвалидности или потере кормильца), причем с градацией по штатам. Правда, полагаются там в основном на заявления самого нуждающегося, а не на какой-либо централизованный архив информации. В Турции система более оцифрована (а это то, к чему стремятся наши власти), и сотрудник турецкой соцзащиты может видеть имущество домохозяйства.

Есть в предлагаемых новациях и очевидно проблемные места. Например, новое постановление предусматривает ограничение выплат семьям, где нет других официальных доходов. В теории идея, может, и верна, но сразу ставит под удар матерей-одиночек, занятых целиком детьми и не имеющих возможности выйти на работу. Непонятно, как учитывать так называемые гражданские браки и неформальные семьи. Возможно, в перспективе, как в антиутопиях, регистрировать браки для целей выплаты пособий будут в соцзащите — по данным компаний сотовой связи, интернет-провайдеров и служб доставки продуктов. Но пока люди женятся традиционным способом или не женятся вообще никак, учету подлежат только официально «окольцованные» под марш Мендельсона в загсе.

В целом же концепция «проверки нуждаемости» вполне вписывается в планы создания «социального казначейства», заявленные правительством год назад. Консолидация всех данных в цифровом виде, возможность подкачивать данные банков и бюро кредитных историй действительно приведут к тому, что заявитель прав на пособие будет представать перед государством совершенно «прозрачным». Причем без больших усилий со своей стороны. Такая система будет полезна и при крайне актуальном запуске программы сертификатов на питание. Если внедрение новых правил будет сопровождаться сохранением ассигнований на соцвыплаты, то это позволит качественно помочь наиболее нуждающимся.

Безусловно, предлагаемые изменения в целом выглядят разумно. Однако стоит напомнить, что сейчас, в период пандемического кризиса, многие страны экспериментируют с отходом от проверки нуждаемости, чтобы не тратить на это силы и время. По новому американскому закону о поддержке экономики все семьи с детьми с доходом менее $75 тыс. в год (крепкий средний класс тоже попадает в эту категорию) с любыми активами во владении будут получать по $250 в месяц на ребенка до 17 лет — просто так, без всяких требований. Австралия отказалась от проверки нуждаемости для базовых государственных пенсий — они там все социальные. Вполне возможно, стоит задуматься, для каких видов пособий и выплат нужны проверки и отсечки, а для каких более эффективными будут поддержка спроса и упрощение процесса.

Автор — управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА»

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