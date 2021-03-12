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В Кремле предупредили о масштабной информатаке США на «Спутник V»

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США и их союзники разрабатывают масштабную информационную кампанию по дискредитации российской вакцины «Спутник V». Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные российских спецслужб.

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«На фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник V» во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

По словам высокопоставленного источника, США совместно с союзниками планируют распространение «разоблачающих материалов» с целью дискредитации российских разработок. В рамках растиражированных материалов будут выдвигаться тезисы о несостоятельности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии, отметил он.

Вместе с тем организаторы информационной кампании собираются подкреплять продвигаемые тезисы о неэффективности и опасности российской вакцины посредством фальсификации массовой гибели людей якобы вследствие применения препарата, заявили в Кремле.

В качестве целевой аудитории, на которую будет направлена антироссийская кампания, выступят европейские страны, зарегистрировавшие «Спутник V» для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

Согласно заявлению источника, сценарий для информационной атаки готовится через подконтрольные неправительственные организации и медиаструктуры — в частности, через Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд Томсон Рейтер, Би-би-си, Reuters и Internews.

В Кремле отметили, одной из целей планируемой пропагандистской атаки является распространение вакцины Pfizer, а также возможность освободиться от потенциальных компенсаций пострадавшим гражданам в случае появления побочных эффектов.

«Такие действия США и союзников свидетельствуют об их попытках принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с распространением коронавируса, подорвать доверие мирового сообщества к нашим научным разработкам и воспрепятствовать их сертификации Всемирной организацией здравоохранения, а также уменьшить спрос на вакцину «Спутник V», которая заняла второе место по количеству одобривших ее стран», — добавил собеседник агентства.

2 марта в МИД России заявили о дискредитации достижений РФ в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в публикациях нидерландских СМИ. Речь шла о новостном портале НОС и газете «Алгемеен Дагблад», в публикациях которых говорилось, что Москва использует вакцину «Спутник V» для «самопиара» и расширения политического влияния в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

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