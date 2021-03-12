В Porsche рассказали о новинках для России

Немецкая компания Porsche представит в 2021 году на российском рынке несколько новинок. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой генерального директора «Порше Руссланд» Томаса Штэрцеля.

Так, в 2021 году у дилеров появятся новые версии модели Taycan. Кроме того, на рынок выйдет версия Porsche 911 Turbo, в том числе с кузовом «кабриолет». Также у дилеров появится модель 911 Targa и обновленные Panamera и Panamera Sport Turismo.

В 2021 году россиянам будет предложена версия Cayenne GTS и модель Taycan Cross Turismo, премьера которой состоялась в начале марта.

По итогам двух первых месяцев 2021 года российские дилеры Porsche реализовали 927 автомобилей — на 49% больше, чем годом ранее.

21 декабря компания Porsche объявила о запуске сервиса аренды своих автомобилей в России.

Программа называется Porsche Drive. Пока машины можно взять напрокат только в Москве, однако в дальнейшем сервис будет представлен и в других крупных городах страны.