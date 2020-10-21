Автомобили Porsche стали доступны для аренды

Компания Porsche объявила о запуске сервиса аренды своих автомобилей в России.

Как говорится 21 октября в сообщении пресс-службы бренда, программа называется Porsche Drive. Пока машины можно взять напрокат только в Москве, однако в дальнейшем сервис будет представлен и в других крупных городах.

В рамках Porsche Drive для аренды сроком от одного до 28 дней доступны автомобили Macan GTS, Cayenne S Coupe, Cayenne S и Panamera 4S. В дальнейшем будут доступны 718 Boxsters S и 911 Carrera S.

Зарезервировать и оплатить машину можно при помощи мобильного приложения Porsche Drive, которым могут воспользоваться граждане России в возрасте от 25 лет с водительским стажем не менее пяти лет.

20 октября сообщалось, что Porsche представила новую версию лифтбека Panamera — Turbo S E-Hybrid. Модификация является самым мощным автомобилем в линейке бренда.