Прямой эфир

Автомобили Porsche стали доступны для аренды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Porsche объявила о запуске сервиса аренды своих автомобилей в России.

Повернуть стрелу: как ездить в дождь на суперкаре с мотором в корме
Что произошло с Porsche 911 и чем хорош 718 Cayman

Как говорится 21 октября в сообщении пресс-службы бренда, программа называется Porsche Drive. Пока машины можно взять напрокат только в Москве, однако в дальнейшем сервис будет представлен и в других крупных городах.

В рамках Porsche Drive для аренды сроком от одного до 28 дней доступны автомобили Macan GTS, Cayenne S Coupe, Cayenne S и Panamera 4S. В дальнейшем будут доступны 718 Boxsters S и 911 Carrera S.

Зарезервировать и оплатить машину можно при помощи мобильного приложения Porsche Drive, которым могут воспользоваться граждане России в возрасте от 25 лет с водительским стажем не менее пяти лет.

20 октября сообщалось, что Porsche представила новую версию лифтбека Panamera — Turbo S E-Hybrid. Модификация является самым мощным автомобилем в линейке бренда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020