Porsche выпустила мощную модификацию Panamera

Немецкая компания Porsche представила новую версию лифтбека Panamera — Turbo S E-Hybrid. Как говорится в официальном пресс-релизе, размещенном 20 октября на сайте фирмы, модификация является самым мощным автомобилем в линейке бренда.

Лифтбек Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid оснащается гибридной силовой установкой, которая сочетает в себе 571-сильный четырехлитровый бензиновый турбомотор и электродвигатель максимальной мощностью 136 л.с. Суммарная отдача агрегата составляет 707 л.с.

Разгон до 100 км/ч у Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid составляет 3,2 с. Максимальная скорость — 315 км/ч.

14 августа сообщалось, что обновленный лифтбек Porsche Panamera установил рекорд на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг. Автомобиль проехал полный круг за 7 минут 29,81 секунды.