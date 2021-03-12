В ВШЭ оценили новый порядок назначения пособий на дошкольников

Предлагаемые Минтрудом ограничения по имуществу при назначении соцпособий на дошкольников сложно назвать строгими, рассказала «Известиям» старший научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина 12 марта.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что Минтруд разрабатывает и в ближайшее время представит новые критерии для назначения пособий на детей от трех до семи лет малообеспеченным семьям. В частности, ведомство предложило ограничить в стране получение пособий семьям, которые формально зарабатывают мало, но на деле владеют существенным по российским меркам имуществом — несколькими домами, автомобилями и большими сбережениями.

Елена Горина отметила, что в обсуждаемых критериях нет, к примеру, требований ни к кадастровой стоимости имеющейся в собственности недвижимости, ни к возрасту (сроку эксплуатации) или марке автомобилей.

«Как представляется, эти ограничения нацелены на то, чтобы исключить из числа получателей совсем уж вопиющие случаи. Они, как говорится, бросаются в глаза, но наш анализ показывает, что таких среди получателей пособий на самом деле очень мало», — отметила старший научный сотрудник.

При этом требование к занятости трудоспособных получателей тоже отчасти нацелено на снижение ошибок включения, а отчасти может помочь вывести каких-то работников из тени, добавила специалист.

По ее словам, это будет работать только в том случае, если размер пособия достаточно высок для того, чтобы перекрыть издержки выхода на формальный рынок труда.

Предложенный Минтрудом список объективных причин незанятости также выглядит вполне логичным, хотя его можно было бы дополнить, отметила Горина.

«Высокая доля неформальной занятости и, соответственно, не учитываемых доходов — один из барьеров расширения программ социальной поддержки на основе оценки нуждаемости в России. В таких экономиках уровень материальной обеспеченности семей корректнее оценивать не по доходам, а по показателю расходов. Имущество семьи служит их косвенным индикатором», — сказала эксперт.

В целом предлагаемые министерством меры Горина предложила разделить на три направления: учет имущества и сбережений семей при оценке нуждаемости; требование занятости трудоспособных взрослых или уважительных причин их незанятости; а также исключение из учета некоторых видов доходов и категорий граждан при расчете среднедушевого дохода семьи.

В теории степень адресности мер социальной поддержки характеризуется размером «ошибок включения», когда поддержку получают те, кто не соответствует критериям ее назначения, и «ошибок исключения», когда поддержку не получают те, кто имеет на нее право, сказала представитель НИУ ВШЭ. Чем меньше ошибки того и другого рода, тем выше степень адресности. Минимизация «ошибок включения» позволяет более целенаправленно расходовать средства и за счет этого повышать размеры пособий по нуждаемости, заключила Горина.

Ранее, в пятницу, в Минтруде сообщили, что на реализацию новых правил назначения пособий на дошкольников в России в 2021 году уйдет 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд рублей — из федерального бюджета.

На эти цели в 2022 году планируется выделить 339,5 млрд рублей, из которых 295,3 млрд рублей — из федерального бюджета. В 2023-м — 341,7 млрд и 296,8 млрд рублей соответственно.

В 2021 году пособия малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет можно будет получать в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ в среду, 10 марта, подписал президент Владимир Путин. Размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Если они составляют 50% прожиточного минимума (5,5 тыс. рублей), то есть их недостаточно, чтобы выбраться из бедности, пособие назначат в повышенном размере — 75% от детского минимума (это порядка 8,5 тыс. рублей). Если и этого недостаточно, чтобы доходы семьи поднялись до прожиточного минимума, пособие будет равно прожиточному минимуму ребенка — это в среднем 11,3 тыс. рублей.

Как следует из проекта Минтруда, выплаты по 10 тыс. рублей родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, не будут учитывать в доходах семьи. Также при расчете нуждаемости будут учитываться дети-студенты. Сейчас при назначении мер поддержки молодые люди не включаются в состав семьи, а доход родителей делится только на несовершеннолетних детей.

Также пособие можно будет получать и на опекаемых детей, которые сейчас считаются находящимися на гособеспечении. Это нововведение ранее Минтруд уже подтверждал официально.