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Минтруд подготовил новый порядок назначения пособий на дошкольников

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Минтруд разрабатывает и в ближайшее время представит новые критерии для назначения пособий на детей от трех до семи лет малообеспеченным семьям. По предлагаемым правилам величина выплаты на ребенка сможет доходить до 11 тыс. рублей в месяц. «Известия» ознакомились с проектом изменений, которые начнут действовать с 1 апреля этого года. Два источника, близких к правительству, подтвердили подлинность документа.

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Новые правила предполагают более гибкий и адресный подход при определении степени нуждаемости. Действительно малообеспеченным семьям прибавят средств, а граждан, которые претендуют на пособия, имея в собственности большое количество имущества и сбережений, в выплатах откажут.

В 2021 году пособия малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет можно будет получать в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ в среду, 10 марта, подписал президент Владимир Путин. Размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Если они составляют 50% прожиточного минимума (5,5 тыс. рублей), то есть их недостаточно, чтобы выбраться из бедности, пособие назначат в повышенном размере — 75% от детского минимума (это порядка 8,5 тыс. рублей). Если и этого недостаточно, чтобы доходы семьи поднялись до прожиточного минимума, пособие будет равно прожиточному минимуму ребенка — это в среднем 11,3 тыс. рублей.

Как следует из проекта Минтруда, выплаты по 10 тыс. рублей родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, не будут учитывать в доходах семьи. Также при расчете нуждаемости будут учитываться дети-студенты. Сейчас при назначении мер поддержки молодые люди не включаются в состав семьи, а доход родителей делится только на несовершеннолетних детей.

Также пособие можно будет получать и на опекаемых детей, которые сейчас считаются находящимися на гособеспечении. Это нововведение ранее Минтруд уже подтверждал официально.

Кроме того, Минтруд предлагает учитывать имущество и сбережения семей при расчете обеспеченности. Малообеспеченные граждане, получающие пособие, могут иметь одновременно квартиру, дачу, дом, земельный участок, машину, гараж, мотоцикл, катер и трактор.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё большее детям: пособия на дошкольников назначат по-новому

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