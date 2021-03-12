Президент Армении госпитализирован из-за проблем с сердцем

Президента Армении Армена Саркисяна госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет армянская газета Hraparak.

Как уточняет издание, глава государства был доставлен в медицинский центр «Астхик» в Ереване, ему проводят операцию по стентированию.

Официальной информации по поводу госпитализации Саркисяна пока не поступало.

5 января стало известно, что у армянского президента диагностировали COVID-19.

Как информировали в аппарате главы государства, Саркисян встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января ему провели успешную операцию на ноге, однако позже у президента появились симптомы коронавируса.

Позднее пресс-служба президентской администрации написала в Facebook, что у супруги армянского лидера Нуне Саркисян также подтвердился коронавирус.

Уже 8 января помощник Саркисяна Асмик Петросян рассказал, что течение COVID-19 у президента тяжелое. Он перенес коронавирус с присущими болезни симптомами.