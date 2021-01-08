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Помощник Саркисяна рассказала о течении COVID-19 у президента Армении

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Течение коронавируса у президента Армении Армена Саркисяна тяжелое, он переносит COVID-19 с присущими этому заболеванию симптомами. Об том в пятницу, 8 января, заявила «РИА Новости» его помощник Асмик Петросян.

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«Течение болезни у президента Армении Армена Саркисяна, находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом, сложное. Присутствуют присущие его состоянию симптомы. Саркисян продолжает лечение под надзором врачей, и, исходя из состояния здоровья, работает и временно будет работать удаленно», ― рассказала она агентству.

5 января стало известно, что у президента Армении диагностировали COVID-19. По данным аппарата президента, Саркисян встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января ему сделали операцию на ноге. Однако у армянского лидера появились симптомы COVID-19.

На следующий день пресс-служба президентской администрации написала в Facebook, что у супруги лидера Армении Нуне Саркисян также выявили этот вирус.

Также 6 января сообщалось, что премьер-министр страны Никол Пашинян перешел на домашний режим в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 8 января, на планете зарегистрировано свыше 88,5 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,9 млн человек, вылечились 63,6 млн. В Армении зафиксировано 1614 тыс. заболевших коронавирусом, при этом 2,9 тыс. человек скончались, а еще 147,9 тыс. ― выздоровели.

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