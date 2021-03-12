На Украине разгорелся скандал из-за клипа для «Евровидения»

Украинские зоозащитники возмущены из-за клипа на песню «Шум», с которой группа Go_A собирается представлять страну на «Евровидении». Об этом говорится на официальной странице организации UAnimals в Facebook.

В сообщении активистов отмечается, в своем видео группа использовала редкую птицу, которая занесена в Красную книгу Украины.

«Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида курганник степной, который <…> находится под угрозой исчезновения», — заявили зоозащитники.

По их словам, владеть этой птицей можно только при наличии специальных документов, которые в настоящее время фактически не выдаются.

«Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях», — подчеркивают активисты.

Представители организации добавили, что орнитологи после изучения видео сделали вывод, что птицу на протяжении долгого времени держали в неволе.

Участники группы и власти Украины пока не ответили на эти претензии.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 государства. Россию на «Евровидении-2021» представит певица Manizha.