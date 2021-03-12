Россияне стали выбирать более автономные смартфоны

Россияне стали выбирать смартфоны с лучшей автономностью и более емкими аккумуляторами, в результате впервые за пять лет прекратился тренд на создание тонких девайсов. Об этом узнали «Известия» в пятницу, 12 марта.

В прошлом году средняя емкость батареи гаджетов выросла на 21%, до 3987 мАч (миллиампер-часов) по сравнению с 2019 годом. Всего за последние пять лет размер аккумуляторов мобильных устройств увеличился на 70%. В 2015 году их емкость составляла 2315 мАч.

Трафик передачи данных в сети МТС в 2020-м вырос почти на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Данные показывают, что россияне стали больше времени проводить со смартфонами и просматривать еще больше контента. Это приводит к повышенной нагрузке на батарею и более быстрому ее разряду. В ответ на меняющееся пользовательское поведение производители гаджетов стали устанавливать более емкие аккумуляторы.

Модели 2020 года стали на 6% толще устройств 2019-го. Средняя толщина современных смартфонов приблизилась к гаджетам 2015 года — 8,5 мм.

Из-за мощных аккумуляторов вес телефонов за год увеличился на 7%, до 176 г, — рекордный показатель за всю историю устройств на Android и iOS. Пять лет назад мобильные аппараты были на 22% легче, чем сейчас. Самыми тяжелыми массовыми устройствами на рынке стали Apple iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra — 226 и 227 г соответственно.

Устройства от Apple не поддержали оба тренда — смартфоны 2020 года получили в среднем на 10% менее емкие батареи и стали на 11% тоньше, чем линейка iPhone 2019 года.

В январе эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко сообщил, что уберечь смартфон от быстрой разрядки поможет экономия энергии и по возможности использование Wi-Fi для передачи данных вместо сотовой сети. Также он посоветовал отключить фоновое обновление программ, снизить яркость экрана и отрегулировать его разрешение.

Специалист призвал отказаться от автоматической коррекции уровня яркости и использовать черные обои и темную тему оформления, если у смартфона OLED-экран.