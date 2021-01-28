Эксперт дал совет по сохранению зарядки смартфона

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» в четверг, 28 января, рассказал, как уберечь смартфон от быстрой разрядки.

По словам специалиста, если гаджет не новый, сохранить заряд батареи до вечера без подзарядки можно путем экономии энергии и по возможности использовать Wi-Fi для передачи данных вместо сотовой сети. Также нелишним будет отключить фоновое обновление программ, снизить яркость экрана и отрегулировать его разрешение.

«Если у вас Android-смартфон одно- или двухлетней давности, проверьте частоту обновления экрана: обновление на частоте 120 или 90 Гц приятнее глазу при скроллинге ленты, но заметно быстрее сажает батарею. Включите 60 Гц и максимально снизьте разрешение. Это существенно влияет на время работы», — посоветовал Гриценко.

Эксперт призвал также отказаться от автояркости и использовать черные обои и темную тему оформления, если у смартфона OLED-экран.

Помимо этого, Гриценко призвал лучше использовать возможности Wi-Fi. На Android можно включить функции звонков и SMS через Wi-Fi-соединение: функция называется «Звонки через Wi-Fi», а на iOS нужно выбрать «Вызовы через Wi-Fi». Так смартфон сможет осуществлять обычные голосовые звонки и отправлять SMS не через сотовую сеть, а через местный Wi-Fi. Так увеличится качество связи, а расход энергии сократится.

Кроме того, сэкономить заряд батареи смартфона можно путем отключения передачи данных через 4G/LTE, оставив 3G, отключить автоматическую синхронизацию приложений, смарт-часы и фитнес-трекеры, отмечает телеканал «360».

17 января старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, в каких случаях нельзя заряжать смартфон. Если батарея гаджета вздулась, его нельзя заряжать ни в коем случае. Также не рекомендуется подключаться к зарядному устройству, если телефон лежал под прямыми лучами солнца и нагрелся либо если он мокрый.