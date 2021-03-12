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В Минске не приняли окончательное решение об участии в «Евровидении»

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Окончательное решение об участии Белоруссии в международном конкурсе «Евровидение-2021» пока не принято. Об этом 12 марта сообщили «Известиям» в пресс-службе главного государственного медиахолдинга республики – Белтелерадиокомпании.

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«Окончательное решение (об участии в конкурсе в 2021 году. – Ред.) пока не принято, как только оно будет, оперативно сообщим», — заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что организаторы национального отбора находятся в постоянном диалоге с постоянными службами Европейского вещательного союза, правообладателя конкурса «Евровидение».

«Как только будет принято окончательное решение о формате участия — Белтелерадиокомпания готова будет ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что организаторы песенного конкурса предложили Белоруссии заменить песню «Я научу тебя» группы «Галасы 3Места», усмотрев в ней политический подтекст.

Лидер группы «Галасы 3Места» Дмитрий Бутаков заявил, что не исключает отказа Минска от участия в «Евровидении-2021» в связи с позицией ЕВС, при этом он отметил, что окончательное решение будет принимать Белтелерадиокомпания, которая занималась проведением национального отбора на конкурс.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 государства. Россию на «Евровидении-2021» представит певица Manizha.

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