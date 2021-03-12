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Общество
В Кремле оценили данные о дате послания Путина Федеральному собранию

В Кремле оценили данные о дате послания Путина Федеральному собранию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию запланировано на 7–8 апреля.

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«Нет, не могу... Никаких дат пока не определено», — сказал представитель Кремля 12 марта в ответ на вопрос журналистов, может ли он подтвердить эти даты.

Песков также заявил, что пока не может рассказать, как «этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться». По его словам, всё будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет актуален на момент мероприятия.

«Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что послание президента пройдет 7–8 апреля.

11 марта Путин сообщил, что подготовка к ежегодному посланию Федеральному собранию уже началась.

В тот же день Песков заявил, что оглашение президентом России послания, как ожидается, пройдет в очном формате. При этом дата мероприятия не была объявлена. Представитель Кремля добавил, что как только сроки будут известны — их озвучат.

При этом 11 февраля в Госдуме рассказали «Известиям», что рассчитывают услышать в послании президента о возможном решении вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров. Как заявили депутаты, это резонансный вопрос, с которым может разобраться только президент.

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