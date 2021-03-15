В своей недавней речи, излагающей новое видение внешней политики США, госсекретарь Энтони Блинкен сделал поистине сенсационное заявление: «Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свергнуть авторитарные режимы силой. Мы уже пробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими ни были намерения, они не сработали».

Услышав это от человека, который с энтузиазмом поддерживал войны в Ираке, Ливии, Сирии и на Украине, мне пришлось пару раз перечитать его слова, чтобы убедиться, что это не галлюцинация.

Впрочем, некоторые скептики, увидев в речи госсекретаря также и обычные строки, что только Соединенные Штаты могут «возглавить мир», отмахнулись от этого заявления, сочтя его пустышкой.

Тем не менее хочется дать Блинкену шанс подтвердить слова делами. К тому же идея, что демократию нужно продвигать не военной силой, а личным и успешным примером, очень перспективна. Многие из нас в прошлом решительно отстаивали ее в американских СМИ, но безрезультатно.

Какой первый шаг в этом направлении ожидали бы те, кто с энтузиазмом приветствует слова госсекретаря?

Почему бы не начать с признания вины и предоставления гуманитарной помощи жертвам американских крестовых походов за демократию? Число таких жертв в бесконечных войнах XXI века поистине ошеломляет.

Согласно исследованиям ученых из Университета Брауна (США), с 2001 года из-за прямого военного насилия в результате вмешательства Соединенных Штатов погибли более 801 тыс. человек, в том числе 335 тыс. гражданских лиц. Число раненых в несколько раз выше, 37 млн стали военными беженцами и вынужденными переселенцами. Десятки тысяч американцев были убиты или ранены, а федеральный ценник США за продвижение демократии составляет более $6,4 трлн.

Если у вас были средства, чтобы вести эти бесконечные войны, которые явно нарушают международное право, не должны ли вы теперь предложить какую-то разумную гуманитарную помощь их жертвам?

Роль Америки в смене режима в Киеве в 2014 году особенно важна. Поскольку именно этот регион имеет все шансы разжечь третью мировую войну из-за постоянного вливания денег, поставок оружия украинским военным, растущего там числа советников США и НАТО, а также их кораблей в районе Черного моря.

После распада СССР в 1991 году Украина обладала огромным потенциалом стать одной из самых успешных европейских стран. Эффективные антикоррупционные реформы, определенный уровень автономии для регионов с большим русским этническим населением, два государственных языка и нейтральный статус без членства в каких-либо военных блоках сделали бы страну если не новой Швейцарией, то определенно счастливым и процветающим государством. Не было бы гражданской войны, а Донбасс и Крым по-прежнему были бы частью Украины.

Однако у некоторых влиятельных сил в США и Европе была другая повестка дня, которая привела к нынешней трагедии, гибели людей, потере территорий, росту радикального национализма и экономической разрухе. А вместе с тем и эмиграции миллионов квалифицированных специалистов, которые были вынуждены покинуть страну в поисках работы, чтобы выжить и прокормить свои семьи.

В то время как украинцы страдают, Хантер Байден (сын нынешнего президента США), бывший президент Польши Александр Квасьневский и многие другие «советники» и «демократизаторы» делают миллионные состояния в этой стране.

Когда Блинкен говорит о неудачах политики смены режимов, которая принесла дурную славу, признает ли он свою и своих боссов ответственность за эти неудачи?

Вот некоторые заголовки статей западных экспертов. Тед Карпентер из Института Катона: «Американское украинское лицемерие»; Джон Миршеймер из Чикагского университета: «Почему украинский кризис — это вина Запада»; историк-исследователь Эрик Зюссе: «Как и почему правительство США совершило государственный переворот на Украине в 2014 году»; Скотт Риттер, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: «Говоря о российской агрессии, Байден забывает, что именно он является виновником этой трагедии».

Список комментариев с подобными мнениями бесконечен, а суть их такова: важнейшими целями Запада были и остаются не улучшение жизни украинцев и продвижение там демократии, а геополитическое и экономическое ослабление России, посягательство на ее территориальные границы путем расширения НАТО и подрыв ее влияния на постсоветском пространстве.

В то же время заявления Джо Байдена, Энтони Блинкена и конгресса, возлагающих всю вину на Москву и обещающих «встать вместе с Украиной против агрессивных действий России», напоминают риторику Вашингтона в августе 2008 года, которая помогла убедить нестабильного грузинского лидера Михаила Саакашвили напасть на отколовшиеся провинции этой страны. Россия ответила на эту провокацию, и в результате Грузия понесла людские потери, а также лишилась 20% своей территории. Вице-президент Дик Чейни выступал за вмешательство в этот конфликт, но, к счастью, Буш отверг его совет.

В настоящее время есть все признаки того, что еще один нестабильный лидер Владимир Зеленский, на этот раз на Украине, готовится напасть на отколовшиеся регионы, рассчитывая на прямую военную поддержку со стороны США и НАТО. И выбор Виктории Нуланд — матери майданной революции — в качестве третьего человека в Госдепе может послать Киеву сигнал, что на этот раз Вашингтон будет поддерживать его до конца.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что в случае нападения на Россию ее силовой ответ будет решительным и массивным, и это будет означать прямую военную конфронтацию между двумя ядерными державами. Готовы ли к этому политики или есть лучший выход?

Автор — президент Американского университета в Москве

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