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Постпред Крыма назвал стратегию Киева по возвращению Крыма провокацией

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Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов считает, что стратегия Украины по возвращению полуострова является частью спланированной по «наущению западных кураторов» провокации. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает «РИА Новости».

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«Чтобы оценить уровень опасности, в которой окажется народ Украины при продолжении этого безумного курса, прописанного в «стратегии», надо лишь прочитать российскую Конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников», — заявил он.

Постпред президента отметил, что последовательное движение Украины к краю пропасти должно вызвать по меньшей мере чувства тревоги у здравомыслящих сил в странах, намеренных поддержать эту антироссийскую провокацию.

Мурадов надеется, что у Европы и Турции, которых, по его словам, «активно зазывают поучаствовать в столкновении с Россией», сработает чувство самосохранения. Хотя он не исключил, что некоторое время «эксперимент по разжиганию украино-российского столкновения продолжится».

«Но, когда огонь начнет разгораться, уверен, что Киев останется в одиночестве и сам будет расхлебывать кашу, которую заварил. Об этой перспективе стоило бы, пока не поздно, подумать на Украине», — заключил вице-премьер правительства Крыма.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал принятую в четверг на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны стратегию «деоккупации» и реинтеграции Крыма исторической. По его словам, три кита политики, благодаря которой Киев надеется вернуть полуостров, это принятая СНБО стратегия, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия — «восстановление международного права» и полного суверенитета Киева над Крымом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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