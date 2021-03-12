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Генпрокурор Техаса подал в суд на мэра из-за отказа отменить масочный режим

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Прокуратура Техаса подала в суд на власти столицы этого американского штата из-за несоблюдения ими указания губернатора об отмене обязательного масочного режима, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила телекомпания CNN в четверг, 11 марта.

Исковую жалобу прокурор штата Кен Пакстон подал в суд округа Тревис, в котором и расположена столица штата Остин. Ответчиками выступают мэр города Стив Адлер, глава городского департамента здравоохранения Марк Эскотт и судья округа Энди Браун.

Генпрокурор рассчитывает добиться от них в судебном порядке отмены обязательного масочного режима, который был отменен губернатором штата, республиканцем Грегом Эбботтом в начале марта. При этом Пакстон заявил, что ранее уже призывал власти Остина к отмене мер, но получил отказ.

10 марта сообщалось, что в США за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 58 611 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 достигло 29 155 047. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом превысило 529 тыс.

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