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В США за сутки выявили более 58 тыс. случаев коронавируса

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В США за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 58 611 человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса на среду, 10 марта.

Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 достигло 29 155 047. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом превысило 529 тыс., уточняет RT.

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Ранее, 6 марта, президент США Джо Байден поблагодарил сенат за принятие закона о мерах по стимулированию экономики на $1,9 трлн и пообещал, что чеки получат более 85% американских домохозяйств.

Американский лидер подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла жизни более полумиллиона американцев, вынудила закрыться более 400 тыс. бизнесов, лишив работы миллионы жителей страны.

По словам Байдена, выделенные средства позволят увеличить производство вакцины от COVID-19, а также активизировать вакцинацию населения. Он отметил, что необходимое количество доз лекарства будет доступно к середине мая.

Ранее Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что надеется на возвращение страны к жизни, которая была до пандемии коронавируса, весной следующего года.

В четверг сообщалось, что жительница США из штата Юта умерла спустя четыре дня после вакцинации второй дозой препарата от COVID-19 компании Moderna.

39-летняя Кассиди Курилл из города Огден получила 1 февраля вторую дозу вакцины. На третий день она почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья. Уточняется, что женщина жаловалась на сильное сердцебиение. Курилл госпитализировали.

Взятые в больнице анализы показали, что у женщины плохо функционирует печень, передает НСН. Затем ее перевезли в медицинский центр в городе Мюррей для трансплантации печени, но ее состояние не удалось стабилизировать. У Курилл отказали печень, сердце, почки, и она умерла.

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