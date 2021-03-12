Twitter планирует запустить аналог Clubhouse к апрелю

Руководство социальной сети Twitter планирует запустить функцию голосового общения Spaces — аналог соцсети Clubhouse — к апрелю. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщило агентство Reuters в четверг, 11 апреля.

В конце февраля Twitter тестировал эту функцию с 1000 пользователями. Отмечается, что будет возможно также создавать собственные «комнаты», выбирать спикеров и ограничивать круг людей, которые могут присоединиться к дискуссии, а также присоединяться к чужим обсуждениям.

23 февраля телеканал CNBC заявил, что Clubhouse начинает разработку приложения для смартфонов на операционной системе Android. В настоящее время оно доступно на iOS.

Ранее, 15 февраля, стало известно, что соцсеть вышла на первое место среди бесплатных приложений по числу скачиваний в России.