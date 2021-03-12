В Канаде почтили память умерших от COVID-19 соотечественников

Члены парламента Канады, депутаты местных заксобраний и простые канадцы в четверг, 11 марта, почтили память 22,3 тыс. умерших от COVID-19 соотечественников. Об это сообщает телеканал CBC.

«Это был трудный и очень печальный год, но мы с вами вместе встретили эти испытания. Мы этого никогда не забудем. Сегодня мы вспоминаем тех, кого с нами уже нет», — заявил премьер-министр Канады и лидер правящей Либеральной партии Джастин Трюдо, выступая перед членами национального парламента.

По словам главы правительства, 22 тыс. канадских семей «потеряли близкого человека». Спустя год после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии коронавирусной инфекции, Трюдо признал, что «многие люди потеряли работу и свой бизнес, работники здравоохранения на передовой по борьбе с коронавирусом столкнулись с большими рисками и проблемами, и все канадцы пошли на жертвы, чтобы сохранить жизнь и здоровье сограждан».

Помимо этого, он призвал канадцев «продолжать следовать рекомендациям министерства здравоохранения».

Парламентарии почтили память умерших канадцев минутой молчания. Аналогичные церемонии прошли также во время заседаний региональных правительств и местных парламентов по всей стране. Над правительственными и муниципальными зданиями в этот день приспущены государственные флаги.

Ранее на этой неделе Трюдо подтвердил, что 11 марта станет национальным днем памяти погибших от коронавируса.

К настоящему времени число инфицированных коронавирусом, по данным портала Wordometer, в Канаде превысило 898 тыс., 22,3 тыс. из них умерли. Выздоровели 845 630 человек.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca.