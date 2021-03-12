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Спортивную деревню для отдыха построят в Нижегородской области

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Спортивную деревню планируют создать к 2025 году в рамках ТОСЭР «Володарск» в Нижегородской области. Стоимость объекта составляет около 40 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о создании комплекса для проживания и отдыха. Планируется, что в год его будут посещать от 3 до 5 тыс. человек. Проект предполагает организацию детского отдыха и направлен на развитие внутреннего туризма, передает ИА «НьюсНН».

В ТОСЭР «Саров», «Володарск» и «Решетиха» действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. На этих территориях зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 14 резидентов.

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