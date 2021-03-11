Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян
Мир
Россия, Турция и Катар создали новый формат по урегулированию в Сирии
Мир
МИД Белоруссии предложил еще двум польским дипломатам покинуть страну
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Мир
В Молдавии заявили о возможности введения локдауна из-за коронавируса
Мир
СНБО Украины продлил санкции в отношении двух российских банков
Общество
МВД выступило против послаблений по перевозке детей в такси
Мир
Группа «Галасы ЗМеста» не исключила отказ Минска от участия в «Евровидении»

Пациенты с гемофилией предупредили о возможном дефиците препаратов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийское общество гемофилии (ВОГ) обратилось в Минздрав России с просьбой предупредить дефицит необходимых им препаратов.

Перебои в лекарственном обеспечении начались в прошлом году, когда не был полностью закуплен нужный объем мороктокога альфа и октокога альфа. В конце 2020 и начале 2021 года перебои были зафиксированы в 20 регионах России.

В этом году проблемы могут возникнуть с антиингибиторным коагулянтным комплексом, симоктокогом альфа и эмицизумабом.

Лекарственный голод: в России заявили о дефиците 42 препаратов
Всероссийский союз пациентов обратился к властям с перечнем мер по устранению возникшей проблемы

«Мы опасаемся повторения ситуации прошлого года, когда Минздравом были произведены закупки не в полном объеме. В регионах препараты просто исчезли. Дозакупки произведено не было, несмотря на обращения пациентского сообщества. В таких случаях регионам не остается другого пути, как экстренно переводить пациентов на плазматические препараты, которые, в свою очередь, уже закреплены за другими. Мы можем столкнуться с массовыми перебоями как рекомбинантных, так и плазматических факторов свертывания крови VIII в конце 2021 года», — рассказал «Известиям» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

По его словам, переключение терапии с одних препаратов на другие несет в себе потенциальную опасность возникновения серьезного осложнения — ингибиторной формы гемофилии, в особенности в детском возрасте.

«Обращаем ваше внимание, что прерывание лекарственной терапии или значительное снижение дозировок у больных гемофилией может привести к трагическим последствиям и перечеркнет все достижения в лечении, достигнутые ранее», — сказано в обращении в Минздрав.

Несколько регионов подтвердили «Известиям», что оказались в крайне затруднительном положении в конце прошлого и начале этого года.

«Сейчас препараты есть. Октоког альфа закупили. Но в аптеке сказали, что хватит только на пять месяцев», — отметила президент ВОГ в Еврейской автономной области Ольга Осмоловская.

Дефицит октакога альфа в конце года также не исключило руководство филиала ВОГ в Ленинградской области.

«Известия» запросили Минздрав, когда будут произведены следующие закупки препаратов для больных гемофилией.

Напомним, что в конце прошлого года Всероссийский союз пациентов обращался в Минздрав по факту дефицита препаратов мороктоког альфа, октоког альфа и фактора свертывания крови VIII.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021