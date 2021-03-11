Пациенты с гемофилией предупредили о возможном дефиците препаратов

Всероссийское общество гемофилии (ВОГ) обратилось в Минздрав России с просьбой предупредить дефицит необходимых им препаратов.

Перебои в лекарственном обеспечении начались в прошлом году, когда не был полностью закуплен нужный объем мороктокога альфа и октокога альфа. В конце 2020 и начале 2021 года перебои были зафиксированы в 20 регионах России.

В этом году проблемы могут возникнуть с антиингибиторным коагулянтным комплексом, симоктокогом альфа и эмицизумабом.

«Мы опасаемся повторения ситуации прошлого года, когда Минздравом были произведены закупки не в полном объеме. В регионах препараты просто исчезли. Дозакупки произведено не было, несмотря на обращения пациентского сообщества. В таких случаях регионам не остается другого пути, как экстренно переводить пациентов на плазматические препараты, которые, в свою очередь, уже закреплены за другими. Мы можем столкнуться с массовыми перебоями как рекомбинантных, так и плазматических факторов свертывания крови VIII в конце 2021 года», — рассказал «Известиям» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

По его словам, переключение терапии с одних препаратов на другие несет в себе потенциальную опасность возникновения серьезного осложнения — ингибиторной формы гемофилии, в особенности в детском возрасте.

«Обращаем ваше внимание, что прерывание лекарственной терапии или значительное снижение дозировок у больных гемофилией может привести к трагическим последствиям и перечеркнет все достижения в лечении, достигнутые ранее», — сказано в обращении в Минздрав.

Несколько регионов подтвердили «Известиям», что оказались в крайне затруднительном положении в конце прошлого и начале этого года.

«Сейчас препараты есть. Октоког альфа закупили. Но в аптеке сказали, что хватит только на пять месяцев», — отметила президент ВОГ в Еврейской автономной области Ольга Осмоловская.

Дефицит октакога альфа в конце года также не исключило руководство филиала ВОГ в Ленинградской области.

«Известия» запросили Минздрав, когда будут произведены следующие закупки препаратов для больных гемофилией.

Напомним, что в конце прошлого года Всероссийский союз пациентов обращался в Минздрав по факту дефицита препаратов мороктоког альфа, октоког альфа и фактора свертывания крови VIII.