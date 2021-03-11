Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин заявил о начале подготовки послания Федеральному собранию
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Общество
В ВОЗ заявили о небольшом улучшении ситуации с COVID-19 в России
Общество
Омбудсмен Москвы поддержала идею рабочей четырехдневки для женщин
Мир
ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
Порошенко потребовал от ВЭФа исправить «ошибку» о княгине Ольге
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании
Сюжет:

Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу до 17 апреля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия продлила ограничения на перемещение граждан через границу страны до 17 апреля из-за коронавируса, сообщает в четверг, 11 марта, министерство внутренних дел.

Второе счастье: психопатические черты помогают пережить пандемию
Дерзким, наглым и безрассудным людям проще адаптироваться к коронакризису, выяснили ученые

«Правительство решило, что ограничения на въезд будут продлены до 17 апреля 2021 года. Пандемия коронавируса продолжается, и достаточных мер для компенсации ограничений пока нет», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что движение на внутреннем и внешнем пограничном контроле будет ограничено для предотвращения распространения вируса.

1 марта стало известно, что в Финляндии возобновили режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Согласно документу правительства, кабмин на три недели закрыл рестораны и другие предприятия общественного питания. При этом продажа еды покупателям будет разрешена.

О том, что с 8 марта в стране будет введен трехнедельный локдаун в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, премьер-министр страны Санна Марин сообщила 25 февраля. В рамках ограничительных мер ученики средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение, отменены внеклассные занятия для детей, планируется закрытие ресторанов.

По данным Worldometer на 11 марта, в Финляндии выявили 64 609 случаев коронавирусной инфекции, из них 776 летальных. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 46 тыс. пациентов с коронавирусом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021