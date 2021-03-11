Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу до 17 апреля

Финляндия продлила ограничения на перемещение граждан через границу страны до 17 апреля из-за коронавируса, сообщает в четверг, 11 марта, министерство внутренних дел.

«Правительство решило, что ограничения на въезд будут продлены до 17 апреля 2021 года. Пандемия коронавируса продолжается, и достаточных мер для компенсации ограничений пока нет», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что движение на внутреннем и внешнем пограничном контроле будет ограничено для предотвращения распространения вируса.

1 марта стало известно, что в Финляндии возобновили режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Согласно документу правительства, кабмин на три недели закрыл рестораны и другие предприятия общественного питания. При этом продажа еды покупателям будет разрешена.

О том, что с 8 марта в стране будет введен трехнедельный локдаун в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, премьер-министр страны Санна Марин сообщила 25 февраля. В рамках ограничительных мер ученики средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение, отменены внеклассные занятия для детей, планируется закрытие ресторанов.

По данным Worldometer на 11 марта, в Финляндии выявили 64 609 случаев коронавирусной инфекции, из них 776 летальных. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 46 тыс. пациентов с коронавирусом.