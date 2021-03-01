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Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавируса

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В Финляндии возобновили режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства страны в понедельник, 1 марта.

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Соответствующее решение финский кабмин принял, после того как в стране, по мнению властей, наступили исключительные обстоятельства.

Кроме того, отмечается, что сразу вслед за введением режима ЧП правительство страны внесло в парламент предложение о принятии временных поправок в закон страны о проживании и питании. Согласно документу, кабмин предлагает закрыть на три недели рестораны и другие предприятия общественного питания. При этом продажа еды покупателям будет разрешена.

«Закон должен вступить в силу 8 марта 2021 года и будет действовать до 28 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под закрытие попадут те заведения, которые находятся в районах, где эпидемия коронавируса находится в стадии роста заболеваемости.

В свою очередь премьер-министр страны Санна Марин на пресс-конференции в понедельник заявила, что пока нет необходимости вводить более жесткие ограничения из-за коронавируса, но не исключено, что в ближайшее время могут быть введены ограничения на передвижение граждан.

«Избегайте мест и ситуаций, где могут возникнуть контакты. Соблюдайте дистанцию, соблюдайте гигиену и носите маски», — приводит ее обращение к гражданам страны издание Helsingin Sanomat.

Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте департамента здравоохранения и социального обеспечения Финляндии, на сегодняшний день общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране составило 58 064. Зафиксировано 750 летальных исходов.

О том, что с 8 марта в стране будет введен трехнедельный локдаун в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Марин сообщила 25 февраля. В рамках ограничительных мер ученики средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение, отменены внеклассные занятия для детей, планируется закрытие ресторанов.

Тогда же стало известно, что правительство Финляндии планирует возобновить в стране чрезвычайное положение в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Его уже объявляли в стране прошлой весной в первую волну инфекции, тогда были закрыты места общепита, а еду в ресторанах можно было заказывать только навынос. Пока рестораны работают по сокращенному графику.

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