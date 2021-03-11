Диетолог назвала признаки дефицита витамина B12

При недостатке витамина B12 в организме человека развивается анемия, рассказала «Известиям» врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, в четверг, 11 марта.

«Витамин B12 очень важный для человека. В том числе он отвечает за кроветворную функцию, и при его недостатке развивается анемия. Это ведет к ухудшению состояния, слабости, вялости и т.д. Потому что он участвует в регуляции процессов деления клеток костного мозга, и если его не хватает, уменьшается созревание эритроцитов и других клеток крови», — сказала врач.

Кроме того, витамин B12 участвует в обмене жирных кислот, которые нужны для синтеза миелиновых оболочек нервов. Поэтому при нехватке витамина B12 у человека будет наблюдаться неврологическая симптоматика, похожая на рассеянный склероз, — например, потеряется чувствительность на кончиках пальцев, отметила Марина Макиша.

«Важный момент, B12 участвует в производстве холина, а холин — это вещество, которое мы называем гептопротектором, которое позволяет предотвратить жировое перерождение печени», — добавила специалист.

По ее словам, витамин B12 снижает уровень гомоцистеина. Гомоцистеин — это вещество, повышение которого приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«B12 содержится исключительно в продуктах животного происхождения. То есть это рыба, мясо, различные молочные продукты. Из яиц витамин B12 усваивается хуже. В растительной пище этого витамина практически нет. Кроме того, при термической обработке этот витамин разрушается частично, поэтому из пищи мы получаем его не так много», — сказала диетолог.

При систематическом неполучении витамина B12 из пищи и при наличии заболеваний пищеварительной системы может возникнуть его дефицит. Поэтому B12 входит в список контрольных витаминов, которые врачи проверяют при профилактических осмотрах, заключила Макиша.

В августе 2020 года индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-CoV-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19.