Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин заявил о начале подготовки послания Федеральному собранию
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Общество
В ВОЗ заявили о небольшом улучшении ситуации с COVID-19 в России
Общество
Омбудсмен Москвы поддержала идею рабочей четырехдневки для женщин
Мир
ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
Порошенко потребовал от ВЭФа исправить «ошибку» о княгине Ольге
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

Диетолог назвала признаки дефицита витамина B12

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При недостатке витамина B12 в организме человека развивается анемия, рассказала «Известиям» врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, в четверг, 11 марта.

«Витамин B12 очень важный для человека. В том числе он отвечает за кроветворную функцию, и при его недостатке развивается анемия. Это ведет к ухудшению состояния, слабости, вялости и т.д. Потому что он участвует в регуляции процессов деления клеток костного мозга, и если его не хватает, уменьшается созревание эритроцитов и других клеток крови», — сказала врач.

Не БАДом единым: COVID-19 вдвое поднял продажи витаминов
Пытаясь обезопасить себя от коронавируса, граждане потратили в 2,5 раза больше, чем в прошлом году

Кроме того, витамин B12 участвует в обмене жирных кислот, которые нужны для синтеза миелиновых оболочек нервов. Поэтому при нехватке витамина B12 у человека будет наблюдаться неврологическая симптоматика, похожая на рассеянный склероз, — например, потеряется чувствительность на кончиках пальцев, отметила Марина Макиша.

«Важный момент, B12 участвует в производстве холина, а холин — это вещество, которое мы называем гептопротектором, которое позволяет предотвратить жировое перерождение печени», — добавила специалист.

По ее словам, витамин B12 снижает уровень гомоцистеина. Гомоцистеин — это вещество, повышение которого приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«B12 содержится исключительно в продуктах животного происхождения. То есть это рыба, мясо, различные молочные продукты. Из яиц витамин B12 усваивается хуже. В растительной пище этого витамина практически нет. Кроме того, при термической обработке этот витамин разрушается частично, поэтому из пищи мы получаем его не так много», — сказала диетолог.

При систематическом неполучении витамина B12 из пищи и при наличии заболеваний пищеварительной системы может возникнуть его дефицит. Поэтому B12 входит в список контрольных витаминов, которые врачи проверяют при профилактических осмотрах, заключила Макиша.

В августе 2020 года индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-CoV-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021