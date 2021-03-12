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Эксперты назвали успокаивающие россиян звуки

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Мурчание котов и звуки прибоя успокаивают россиян больше всего. Это следует из результатов опроса, проведенного аудиосервисом «СберЗвук» и медицинским онлайн-сервисом «СберЗдоровье» ко Всемирному дню сна (документ есть в распоряжении «Известий»).

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Эксперты предложили респондентам выбрать звуки, которые расслабляют и настраивают на сон. В результате голосования победило мурчание котика.

В первую пятерку также вошли стук колес поезда, шум дождя, звук набегающих волн и музыкальные треки из личных плейлистов опрошенных.

Также россияне рассказали, что для восстановления после стресса или обретения спокойного состояния духа им достаточно услышать голос любимого человека, звуки саксофона и потрескивание костра. Также респонденты отметили, что нервы может успокоить шелест денежных купюр, неразборчивый шепот и прослушивание АСМР-контента.

По словам психотерапевта сервиса «СберЗдоровье» Гургена Хачатуряна, правильно подобранные композиции могут расслаблять с помощью сочетания ритмов и гармонии звучания. Музыка также способна убрать ненужные мысли, не вызывая эмоциональный отклик.

«Есть же, напротив, произведения, которые способны привести в состояние сильного возбуждения. Например, «Ленинградская симфония» Шостаковича. Тем не менее для каждого человека эти процессы индивидуальны, поэтому каждый сам подбирает звуки или музыку, которые приятно слушать, которые успокаивают или, наоборот, тонизируют», — отметил он.

Также участники исследования рассказали, что настроиться на сон им помогают скрипка Ванессы Мэй, глубокий и хриплый голос Высоцкого, композиции Ланы Дель Рэй, песня Moon River в исполнении Фрэнка Синатры и космическое звучание Энигмы.

3 марта кандидат психологических наук, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что зацикленность на графике отхода ко сну и сбои в ночном отдыхе могут стать причиной развития депрессии и негативных реакций со стороны нервной системы.

По словам специалиста, если у человека есть цель ложиться спать в одно и то же время, то у него разовьется орторексия. Этот диагноз подразумевает под собой жизнь по правилам. В итоге именно он приводит к депрессии, навязчивому поведению и срыву.

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