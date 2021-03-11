Экономист оценил последствия в случае непополнения ФНБ в 2021 году

Если в 2021 году не будет пополняться Фонд национального благосостояния (ФНБ), никаких негативных последствий это не понесет. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в четверг, 11 марта.

«Сейчас ФНБ достиг очень благополучных и хороших размеров, поэтому, если в 2021 году он не будет расти, никакого критического значения для экономики России это не несет», — сказал эксперт.

Остапкович отметил, что этот фонд «уже достаточно наполнен», он превышает по ликвидным средствам больше 7% — тот уровень, после которого эти деньги можно расходовать на экономические и социальные цели.

Он подчеркнул, что наполненность ФНБ не нужно увеличивать, потому что таким образом «мы абсорбируем полностью средства и не пускаем их в экономику».

По его словам, то, что в настоящее время средства ФНБ не используются на поддержку экономики и социальные нужды, в принципе можно оценить как «разумное поведение», потому что все эти расходы компенсируются бюджетными заимствованиями. Фонд — это «подушка безопасности» России, цены же на углеводородное сырье могут в любой момент пойти «галопирующими темпами вниз, и тогда понадобится ФНБ».

Ранее в четверг Счетная палата со ссылкой на отчет по итогам мониторинга исследования средств ФНБ за период с января по ноябрь прошлого года заявила, что в этом году источники для пополнения ФНБ были исчерпаны, а дополнительные нефтегазовые доходы могут направить на пополнение только в 2022 году.

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин отмечал, что вместо дополнительных нефтегазовых доходов в текущем году сформировались недополученные.

Согласно документу, по состоянию на 1 декабря 2020 года доля ликвидных активов — средств ФНБ, размещенных на счетах в ЦБ РФ, — в общем объеме фонда по сравнению с началом года снизилась с 79 до 65,3%.

Остапкович назвал падение ликвидных активов в составе ФНБ «чисто статистическим передвижением».

Он подчеркнул, что «никакого исхода ликвидных активов не произошло», просто увеличились неликвидные активы, за счет чего упала доля ликвидных. Это также «не имеет принципиального значения для экономики».

По его словам, доля активов, которые «невозможно сразу пустить в экономику, не увеличилась», но их нельзя, как другие активы, «пустить на экономику». Это, например, активы «ВЕЭ.РФ» и других банковских структур.

Большая часть ликвидных активов ФНБ хранится в долларах и евро, а валюта всегда волатильна, поэтому как ведутся валютные изменения, «так ведет себя и ФНБ».

Говоря о прогнозах по накоплению ФНБ, экономист отметил, что они в первую очередь зависят от реакции мировых цен на нефтяные ресурсы, но резкого роста стоимости нефти не ожидается.

«Фонд наполняется за счет преувеличения цен на нефть в размере $44,02 за баррель. Все, что выше этой мировой цены, откладывается в фонд, поэтому динамика фонда будет зависеть от цен на нефть», — сказал он.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ считает, что в ближайшие год-два нефть будет стоить в среднем в районе $60, отметив, что это «очень удачная и благоприятная цена для российского бюджета». В случае ее сохранения в ближайшие годы «энергетический баланс не изменится».

В свою очередь роста нефтяных цен не ожидается из-за того, что 70% нефти используется для транспортных нужд — авиации, судоходства и наземного транспорта.

По прогнозам специалиста, на восстановление авиационной отрасли уйдет не менее «трех-четырех лет», на судоходство — еще «год-два». Наземный транспорт пострадал меньше, но сейчас идет «явная тенденция» перехода автомобилей на электричество, что ограничит рост потребления нефти.

Позже в четверг пресс-служба Минфина сообщила, что при сохранении нынешних уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в этом году превысят 2 трлн рублей. В этом случае их перечислят по итогам года в ФНБ.

Накануне вице-премьер России Александр Новак на совещании президента страны Владимира Путина с правительством сообщил, что Фонд национального благосостояния получит в этом году дополнительно около 2,5 трлн рублей при цене на нефть $60 за баррель.

В Минфине заявляли 1 марта, что доходы от размещения средств ФНБ, поступивших в федеральный бюджет в прошлом году, составили 345,3 млрд рублей.