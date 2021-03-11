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Путин проводит совещание с представителями бизнеса. Трансляция

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Президент России Владимир Путин в четверг, 11 марта, проводит совещание с представителями бизнеса по вопросам повышения инвестиционной активности.

В совещании принимают участие глава правительства Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампредседателя кабмина Виктория Абрамченко, вице-премьер Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.

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