Путин проводит совещание с представителями бизнеса. Трансляция

Президент России Владимир Путин в четверг, 11 марта, проводит совещание с представителями бизнеса по вопросам повышения инвестиционной активности.

В совещании принимают участие глава правительства Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампредседателя кабмина Виктория Абрамченко, вице-премьер Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.