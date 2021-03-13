Текущее время: что за год произошло под водой

Несмотря на глобальные ограничения в связи с пандемией, ежегодный конкурс подводной фотографии Ocean Art и на этот раз состоялся. Фотографы снимали не отходя далеко от дома, отправлялись в путешествия туда, где границы были открыты, а также копались в собственных архивах, чтобы извлечь оттуда что-нибудь интересное. «День щупалец» в Новом Южном Уэльсе и другие впечатляющие картины из жизни подводного мира — в фотогалерее «Известий»