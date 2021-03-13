Текущее время: что за год произошло под водой

Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Gaetano Dario Gargiulo
Несмотря на глобальные ограничения в связи с пандемией, ежегодный конкурс подводной фотографии Ocean Art и на этот раз состоялся. Фотографы снимали не отходя далеко от дома, отправлялись в путешествия туда, где границы были открыты, а также копались в собственных архивах, чтобы извлечь оттуда что-нибудь интересное. «День щупалец» в Новом Южном Уэльсе и другие впечатляющие картины из жизни подводного мира — в фотогалерее «Известий»
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Giles Auroux
«Пуля» у португальского острова Пику
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Flip Staes
«Кувшинка» из бельгийского Тюрнхаута
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Qing Lin
«Мама и детеныш» у островов Вавау в Тихом океане
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/ Celia Kujala
«Моя новая игрушка» обнаружилась неподалеку от канадского острова Хорнби
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Sayaka Ichinoseki
«Малыши-удильщики» у японского острова Хоккайдо
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Erika Maiura
«Родственные души» из прибрежной зоны японских островов Керама
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Salvatore Lanniello
«Робость и отвага» в объективе Сальваторе Ланниелло
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Louisse Nott
«Бдительный взгляд матери» из австралийского Шеллхарбора
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Luke Gordon
«Поглощение» у островов Фиджи
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Galice Hoarau
«Удильщица» из холодных норвежских фьордов
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Thomas Gaitley
«У них есть глаза» — такие фантастические существа живут у атлантического побережья США
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Catherine Holmes
«Никогда не смейся над крокодилом» из кубинского заповедника Хардинес-де-ла-Рейна
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Jon Anderson
«Храм Ламинарии» в Калифорнии
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Johan Sundelin
«В ожидании поцелуя» в шведском Халланде
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Jon Anderson
«Жемчужина водорослевого леса» у американского Монтеррея
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Luca De Pauli
«Королева Систианы» — итальянской деревни на берегу Адриатического моря
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/ Jon Anderson
«Макулата» — рыба семейства ставридовых из тихоокеанских вод
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Lureen Ferretti
«Красивый как павлин» предпочел Палм-Бич во Флориде
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Steven Kovacs
Здесь же обитает прекрасный Acanthonus Armatus — дряблотелый хищник с крупной головой, гигантскими глазами и самым маленьким мозгом относительно тела среди позвоночных
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Christophe Chellapermal
«Маска от коронавируса на Французской Ривьере» — напоминание о хрупкости и беззащитности окружающего мира
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Rafael Fernandez
«Последние мгновения кашалота»
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Jenny Stock
«Крокосмайл» в Национальном парке Хардинес-де-ла-Рейна
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Andrey Savin
«Счастливого Рождества» на Филиппинах
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Michal Štros
«Андромеда» у индонезийского острова Лембех
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Ma Mi
«Прощение» в Тихом океане
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Alexandra Vautin
«Зверь Ко Тао» — затонувший у берегов Таиланда военный корабль
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Donghoon Lee
«Танцы в саду» на Бали
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Фото: uwphotographyguide.com/Ocean Art Contest Winners 2020/Stephanie Doniger
«Барракуда видит изумленные взгляды», когда неожиданно появляется посреди стаи рыб у острова Ротан в Гондурасе
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