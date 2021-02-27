Авантюра чистой воды: что попало в кадр экстремалов

В Австралии объявлены победители Международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли, которого называли «бешеный фотограф». В честь знаменитого австралийца, ставшего летописцем самых значимых событий XX века, в том числе обеих мировых войн и покорения Южного полюса, названы два географических объекта в Антарктиде. На конкурс принимаются работы фотографов, которым не чужды дух авантюризма, любовь к приключениям и дикой природе. «Белый медведь» Дэвида Синклера из Тасмании и другие лучшие кадры, снятые в 2020-м, — в фотогалерее «Известий»