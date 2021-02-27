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Авантюра чистой воды: что попало в кадр экстремалов

В Австралии названы победители конкурса имени «бешеного фотографа» Фрэнка Харли
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/David Sinclair
В Австралии объявлены победители Международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли, которого называли «бешеный фотограф». В честь знаменитого австралийца, ставшего летописцем самых значимых событий XX века, в том числе обеих мировых войн и покорения Южного полюса, названы два географических объекта в Антарктиде. На конкурс принимаются работы фотографов, которым не чужды дух авантюризма, любовь к приключениям и дикой природе. «Белый медведь» Дэвида Синклера из Тасмании и другие лучшие кадры, снятые в 2020-м, — в фотогалерее «Известий»
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Josh Holko
«Императорская семья» австралийца Джоша Холко
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Sharon Jones
«Райская гавань» Шэрон Джонс
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Josh Holko
«Полярная медведица с медвежонком» Джоша Холко
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Craig McGowan
«Ледяной фьорд» Крейга Макгована
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Will Eades
«Одиночная камера» Уилла Идеса из Нового Южного Уэльса
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Will Eades
«Мучения» - еще один эффектный снимок Идеса
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Peter Ogden
«Дерево-призрак» Питера Огдена
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Dean Heliotis
«Патагония светится» в объективе Деан Гелиотис
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Alex Wong
«Ледяные стекла» Алекса Вонга
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Jason Gulley
«Сенот Анжелина Клауд» американца Джейсона Галли — победитель в номинации «Приключения»
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Todd Kennedy
«Ночной рейд» Тодда Кеннеди
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Marco Marcone Lida with the Sacred Reindeer
Фото:
Фотограф Марелла «В леднике»
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Kerie Burow
«Крушение в проливе Святого Георгия» глазами Кери Буроу из Папуа — Новой Гвинеи
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Marco Marcone
«Лида и священный олень» Марко Марконе
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Andrew Dickman
«Полет пингвинов» Эндрю Дикмана — победитель в категории «Дикая природа»
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Zhayynn James
«Стиральная машина» на свежем воздухе от Жаинн Джеймс
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Stanley Aryanto
«Долгая прогулка» Стенли Арианто
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«Потолок Гондваны» от Дрю Хоппера
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Alison Langevad
Элисон Лангевад. «Под звездами»
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Benjamin Maze
«Мутант» Бенджамина Мазе из Нового Южного Уэльса — победитель в номинации «Композиция»
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Nicole Marie
«Ночные развлечения Крюгера» глазами Николь Мари
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работы международного конкурса имени Джеймса Френсиса Харли
Фото: frankhurleyphotoawards.com/mawsons-huts.org.au/Nelson Barretta
«Океанская гавань» Нельсона Баретты
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«Повседневность» Билли Бэйна
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