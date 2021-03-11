Российский сухогруз затонул у берегов Румынии

Российский сухогруз Volgo Balt 179 затонул в Черном море у берегов Румынии, два человека погибли. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба компании GSP Falcon.

«В 04:40 утра GSP Falcon получил экстренное сообщение с теплохода «Волго Балт 179». <…> Спасательная операция началась без промедления, в чрезвычайно сложных погодных условиях», — говорится в сообщении.

На сайте компании отмечается, что экипаж корабля состоит из 13 человек, из них 12 мужчин и одна женщина, все они граждане Украины. Были спасены 10 членов экипажа, двое погибли. Спасательная операция продолжается, ищут одного человека.

Сам корабль «Волго Балт 179» затонул. Спасенных моряков доставят к пассажирскому причалу порта в городе Констанца.

В Генеральном консульстве РФ в Констанце «Известиям» подтвердили, что, по предварительной информации, на борту корабля находились украинские моряки.

В середине января сухогруз с российским флагом затонул у берегов Турции в Черном море. В тот же день была начала спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, которая была осложнена погодными условиями.